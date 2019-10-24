دقائق من الرعب .. رياح شديدة تضرب حلايب وشلاتين

ضربت رياح شديدة مدينة حلايب وشلاتين أتت من ناحية الشرق وتسببت في حالة من الرعب بين الاهالي. ورفعت الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين من درجة استعداداتها القصوى ، ولجأ الأهالي الاحتماء بمساكنهم خاصة وانه لاول مرة يظهر بهذه المنطقة الهادئة.



وتشهد مدينة حلايب وقرية ادلديت جنوب محافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار متوسطة على معظم الأنحاء منذ ظهر اليوم الخميس.



واستقبل أهالى حلايب الأمطار بالاحتفالات، حيث تتسبب فى اكتساء المناطق الصحراوية بالأعشاب والحشائش، التى يعتمدون عليها فى رعي الإبل والأغنام.



وأكد الأهالي أن الأمطار لا تتسبب فى أي أضرار أو خسائر لوجود آبار ومناطق معينة تتجمع بها مياه الأمطار، يستخدمها أهالي المنطقة فى حياتهم اليومية، وفى رعي الإبل والأغنام.



من جانبه، عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن الأمطار التي تسقط على مدن الجنوب، لا تتسبب فى أى خسائر، بل سيستفيد منها الأهالي، مشيرًا إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات احترازية قبل بداية موسم الأمطار والسيول لمنع حدوث خسائر سواء مادية أو بشرية.



كانت محافظة البحر الأحمر، قد تلقت تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذر فيها من تعرض مدن جنوب ووسط المحافظة لحالة من عدم الاستقرار، تستمر لمدة 36 ساعة، حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها السحب الرعدية والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار متوسطة الشدة.

