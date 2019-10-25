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محافظات

التين والزيتون .. كيف يحتفظ بدو مطروح بأمطار الخير لمدة عام كامل

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:57 ص
كيف يحتفظ بدو مطروح
كيف يحتفظ بدو مطروح بامطار الخير لمدة عام كامل
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ايمن محمود

أمطار الخير، كلمة متداولة لمياه الأمطار عند بدو مطروح ففي الوقت الذي يعاني أبناء المحافظات الأخرى بسبب مياه الأمطار تجد أن أهالي مطروح خاصة قاطني المناطق الصحراوية تظهر على وجوههم السعادة فور نزول الأمطار.

ويرجع ذلك أن الأمطار تمثل الأمل وشريان الحياة الحقيقي عند بدو مطروح قاطني المناطق الصحراوية وهي بديل لمياه النيل خاصة في مدن المحافظة الغربية السلوم وبراني والنجيلة بالاضافة لتعدد أغراض استخدامها سواء في الشرب أو الزراعة أو تربية الثروة الحيوانية من خلال الرعي.

ويقوم الاهالي بتخزين مياه الأمطار داخل ابار نظرا لجودتها ونقائها فيفضل البدوى الشرب من مياه الابار عن مياه نهر النيل لاعتقاده بأن نظافة الابار تفوق مياه النيل وقيامهم بعمليات النظافة بأنفسهم وتملأ الابار عن طريق مياه الامطار فيعيشون عليها طوال العام.

يقول محمد عيسي من أهالي مطروح أن الأمطار جزء من حياة البدوي فهي تمثل مصدر شربه وزراعاته وتربية الاغنام والابل، لافتا إلى ان أهالي البادية يفضلون مياه الأمطار المخزنة في البئر عن مياه النيل التى تضاف اليها مواد لقتل الجراثيم ويضاف اليها الكلور بنسبة عالية، حيث نتضرر منها وتسبب التهابات عند الأطفال.

وأضاف أن مياه الأمطار عندما تقع الأرض تحمل معها مواد من التربة تكسبها جودة عالية، ويتم تنظيف المنحدر الخاص بالبئر من اي شوائب تجنبا من أن تجرها المياه إلي داخل البئر.

وتابع أن الأهالي ينتظرون كل عام سقوط الأمطار مع حلول فصل الشتاء واذا تاخرت يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة الاستسقاء.

وأكد أن جودة مياه الأمطار ترجع لمكان البئر وسمك طبقة سطح البئر ولا غنى عنها حتى في تواجد مياه النيل التى لا يستخدمها البعض الا فى الغسيل كما ان اجدادنا قديما كانوا يستخدمون أبار الرومان التى هجرت وردمت بالرمال والأتربة حيث يتم اعادة صيانة تلك الآبار وتنظيفها وتوجيه سيول الامطار نحوها.

وقال جمال رحومة من أهالى مطروح ان مياه الأمطار تمثل اهمية خاصة لاهالي البادية في الصحراء حيث يتم استغلالها في الزراعات المطرية،خاصة محصول الشعير والقمح بالاضافة الى اهمية سقوط هذه الأمطار خاصة فى شهر مارس لزراعات البطيخ الصحراوي بالاضافة الي زراعات التين والزيتون.

وأضاف أن أهالى مطروح يقومون قبل موسم الشتاء بحرث الأرض وتجهيزها ورمى تقاوى القمح والشعير انتظارا لسقوط الأمطار حتى يبدأ القمح والشعير فى الإنبات.

وأشار إلى أن كمية القمح والشعير المنتجة من الفدان ترتبط بكمية الأمطار التى تسقط فكلما زادت الأمطار بشر ذلك بمحصول وفير.

وأكد على ضرورة الاستفادة من هذه الأمطار بزيادة أعداد الخزانات والسدود لتجميع مياه الأمطار بها مع ضرورة قيام مديرية الزراعة بتوفير آلات لحصاد الزراعات الصحراوية.

و قال صالح ابو محارب من اهالي مطروح ان الرومان قديما كانوا يبنون الآبار لحفظ ماء المطر واستخدامه ولكن بعد ان ردمت لجأ البدو الى حفر الابار بأنفسهم، مضيفا ان بناء البئر له أصول لابد من اتباعها لكى يضمن البدوى سلامة المياه وخاصة انه يحتفظ بها من العام الى العام ويظل يشرب منها هو وأسرته ويستخدمها للزراعة الى ان يتساقط المطر مرة أخرى فى العام الجديد.

وأضاف أن الآبار التي تتجمع بها مياه الأمطار عبارة عن خزانات فى منحدر الجبال وفى مجرى السيول لضمان وصول المياه اليها، ويعتلى سطحها صخرة صلبة حيث تتمتع آبار الصخور بالمياه الباردة في الصيف ودفئها في الشتاء.
التين والزيتون .. كيف يحتفظ بدو مطروح بأمطار الخير لمدة عام كامل
التين والزيتون .. كيف يحتفظ بدو مطروح بأمطار الخير لمدة عام كامل
التين والزيتون .. كيف يحتفظ بدو مطروح بأمطار الخير لمدة عام كامل
التين والزيتون .. كيف يحتفظ بدو مطروح بأمطار الخير لمدة عام كامل
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