بعد انتهاء المرحلة الأولى.. ماذا تعرف عن مبادرة المسئول الحكومي المحترف؟..صور

شهد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، أمس الخميس، فعاليات انتهاء المرحلة الأولى من تدريب الدفعة الأولى بـ" المبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف"، والتي تتم بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأكاديمية الوطنية للتدريب.



وأشار نائب المحافظ، إلى أن تنمية الكوادر البشرية هي ما يهم الدولة في الفترة الحالية إذ أن نجاح المؤسسات يعتمد على إيجاد أفضل العناصر البشرية لتحقق الأهداف الإستراتيجية المستهدفة.



كما وجه الشكر لجميع المتدربين بالمبادرة علي المستوي المشرف لهم، موجههم بضرورة العمل بنفس الروح وتطبيق ما تم أخذه من المحتوى التدريبي للبرنامج على بيئة العمل لديهم، والعمل على نقل الخبرات التي تم الحصول عليها خلال البرنامج إلى زملائهم بالعمل لتحقيق أقصى الإستفادة من البرنامج.



وأكد نائب المحافظ على دعم جميع القيادات للمتدربين، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية حريصة على إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري وفي ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.



وأشار نائب المحافظ إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم وإعداد مسئول حكومي على قدر عال من الكفاءة والفاعلية، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من نقل التجربة للإسكندرية مثل باقي المحافظات التي تمت بها المبادرة وهي القاهرة والجيزة وبورسعيد.



ولفت نائب محافظ الإسكندرية إلى أنه تم مراعاة التنوع في الاختيار بين المتدربين لحدوث تكامل بين كافة الفئات والخبرات، مطالبا جميع العاملين الملتحقين بالبرنامج بضرورة الاستفادة القصوى من المحتوى التدريبي للبرنامج، وتطبيق ذلك على بيئة العمل لديهم.



وشدد "جمال"، على ضرورة نقل الخبرات التي سيتم الحصول عليها خلال البرنامج إلى زملائهم بالعمل لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج والتغلب على كافة التحديات ووضع حلول للمشكلات.

