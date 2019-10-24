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أخبار العالم

رئاسة ترامب في خطر.. تعرف على السبب

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:19 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
نشر موقع "ذي هيل" الأمريكي، مقالًا يتحدث عن رئاسة دونالد ترامب، مؤكدا أنها في خطر مهلك، بسبب الانفجار الذي حدث من داخل الكونجرس وخارجه.

وقال الموقع الأمريكي إن قائمة متزايدة من المسؤولين الوطنيين ذوي الخبرة الواسعة، تتحدى وترفض أوامر إعاقة سير العدالة، حيث قدموا شهادات إلى الكونجرس تكشف حقائق قاسية ومريرة عن الأضرار التي لحقت بالأمن والقيم الأمريكية بسبب الرئيس دونالد ترامب المفرِّقة وصديقة الديكتاتوريات.

وأضاف أن الحزب الجمهوري محاصر من الخارج، بين رئيس جمهوري يجبر الجمهوريين في الكونجرس للدفاع علنا عن الأخطاء التي يكرهونها سرا، وأغلبية انتخابية منقسمة بين أولئك الذين يريدون عزل ترامب وإزاحته من منصبه وأولئك الذين يريدون هزيمته في الانتخابات المقبلة.

وتساءل المقال عمن سيكون كابوسه أكثر ظلاما؟، هل الأمريكيين الذين يعارضون "ترامب" لأنهم يعتقدون أنه يشكل خطرا على الجمهورية، أم الجمهوريين الذين يدعمونه علنا ولكنهم يشعرون بالخجل من تصرفاته وتعرض أمريكا للخطر، ويخشون من أن هذا الدعم من الممكن أن يدمر حياتهم السياسية ويصبح وصمة عار أمام ضميرهم وإرثهم العام؟.

وأشار الموقع إلى أن رئاسة ترامب في خطر مهلك، نظرًا للحقائق التي لا جدال فيها عن ارتكاب مخالفات قد ثبتت بشكل قاطع، فضلًا عن تراكم الإهانات الرئاسية المفروضة على الجمهوريين بمجلس الشيوخ ومجلس النواب والتي تعتبر قاسية وبغيضة ومدمرة لحزبهم وبلدهم.
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