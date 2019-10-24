2 مليون جنيه ونسيب ابنك.. ضبط مرتكبى واقعة إختطاف طفل الشرقية.. فيديو

نجحت الاجهزة الامنية من القاء القبض على المتهمين فى واقعة اختطاف طفل بالشرقية ومطالبة أهليته بفدية قدرها 2 مليون جنيه لإطلاق سراحة.



البداية عندما، تبلغ لمركز شرطة أبو كبير بمديرية أمن الشرقية من (تاجر خردة - مقيم دائرة المركز) أنه حال خروج نجله طالب بالمرحلة الإبتدائية – 8 سنوات) من المدرسة صحبة نجل عمه طالب بذات المدرسة، قام ثلاثة مجهولون يستقلون سيارة ملاكى بإختطافه والهرب به، وتلقيه فى وقت لاحق إتصالات هاتفية"من رقمى هاتف محمول محددان" طلب خلالها المتصل مبلغ 2 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراح نجله.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة 7 أشخاص (3عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" - نجار – تاجر – سيدتان)، وبتضييق الخناق عليهم، قاموا بإطلاق سراح الطفل بطريق كفر صقر.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضاف أحدهم بإستئجار سيارة ملاكى من "سمكرى سيارات - مُقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية" لإستخدامها فى الواقعة



حيث توجه 4 من المتهمين لمكان الواقعة مستقلين السيارة المُشار إليها، وفور مشاهدتهم للطفل قاموا بإصطحابه داخل السيارة والهرب به وإحتجازه عقب ذلك بمنزل إحدى المتهمات، والكائن بناحية منية النصر بالدقهلية، ولدى إستشعارهم بملاحقة الأجهزة الأمنية لهم قاموا بإطلاق سراح الطفل خشية ضبطهم ، وبإرشادهم تم ضبط (بندقية آلية و7 خزائن و 218 طلقة لذات العيار - طبنجة معدلة و9 طلقات لذات العيار - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.