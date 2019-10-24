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فن

محمد رمضان يحتفل بتحقيق 110 ملايين مشاهدة لـ أغنية الملك على طريقته الخاصة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:27 م
صدى البلد
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قسم الفن
نشر الفنان محمد رمضان صورة يحتفل فيها بتحقيق 110 ملايين مشاهدة لاغنيته "الملك" علي موقع "يوتيوب" علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرم" من خلال خاصية "الاستوري".

وعلق محمد رمضان علي الصورة قائلا: " الملك 110 مليون مشاهدة".

و من ناحية اخري حقق أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي بلغ إجمالي مشاهداته 166 مليونا و 881 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، 17 يوليو 2019.

واحتل كليب أغنية انساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب..

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل "زلزال" والذي خاض بطولته بجانب الفنانة حلا شيحة، حيث كان المسلسل هو العمل الأول لها بعد قرار عودتها للتمثيل بعد سنوات طويلة من اعتزال الفن.
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