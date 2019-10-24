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أخبار البلد

بالتعاون مع يونيسيف.. احتفالية للهلال الأحمر المصري بـ"يوم الشباب الأفريقي".. السبت

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:33 م
الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري
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كتب - محمد عبد المنعم
يحتفل الاتحاد الأفريقي الذي يترأسه الرئيس السيسي بيوم الشباب الافريقي في الأول من نوفمبر من كل عام وذلك لتعزيز الاعتراف بالشباب كعوامل رئيسية للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع أنحاء المجتمع الافريقي.

وينظم في هذه المناسبة الهلال الأحمر المصري بالتعاون منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في احتفالية كبرى بعد غد السبت 26 أكتوبر الجاري بالمقر العام للهلال بمدينة نصر تحت عنوان " يوم الشباب الأفريقي " بحضور كل من الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الاحمر المصري وبرونو مايس ممثل اليونيسيف في مصر وممثلي العديد مِن سفارات الدول في مصر “مالاوي ومالي والكاميرون وغانا وكوت فوار" وممثلي عدد من المنظمات الانسانية.

وسيتضمن الحفل فقرات موسيقية وغنائية حيث سيقوم هاني شنودة وفرقته بتقديم بعض الفقرات خلال الاحتفالية كما سيشارك عدد من الفرق الفلكلورية أيضا ببعض الاستعراضات الافريقية.

وسيتم استعراض أنشطة الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع اليونيسيف حول دعم المهاجرين الأكثر احتياجا الموجودين في المجتمعات المحلية في جمهورية مصر العربية وتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية التي تراعي الاحتياجات الأساسية لهم بجانب توفير سبل المساعدة للمهاجرين على إعادة الروابط الأسرية، وكذلك تشجيع الاندماج والتبادل الاجتماعي بينهم وبين المجتمعات المضيفة.

وسيقام على هامش الاحتفالية معرض لمنتجات التراث الافريقي التي ينتجها المهاجرون واللاجئون الأفارقة في مصر.
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