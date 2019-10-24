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فن

واقفين بالشارع لتحقيق مطالب الشعب.. سعيد الماروق يوجه رسالة قوية للحكومة اللبنانية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:54 م
صدى البلد
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قسم الفن


نشر المخرج اللبناني سعيد الماروق صورة جديدة له اثناء مشاركته في مظاهرات لبنان المستمرة حتي الان علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام".

و علق "سعيد علي الصورة قائلا:" نحن واقفين بالشارع حتي تتحقق مطالب ثورة الشعب".

وانتهى المخرج سعيد الماروق من مونتاج ومكساج فيلم "الفلوس" بطولة النجم تامر حسني ويشارك فى بطولة الفيلم كل من خالد الصاوى، وزينة، ومحمد سلام، ونانسى صلاح، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجم أحمد السقا، النجمة مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.




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