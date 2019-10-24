الأرصاد توجه رسالة شديدة اللهجة للمواطنين.. فيديو



وتابع: "الجميع شاهد حالات الوفاة التى ماتت بسبب ماس الكهرباء الناتج عن الأمطار".

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرصة سقوط الأمطار مازالت موجودة على جميع المحافظات، موضحًا، أن البلاد مازالت تعاني من الطقس السيئ.وأضاف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن موجة الطقس السيئ بدأت من يوم الإثنين الماضي ومستمرة حتى غدًا الجمعة.وأشار مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد إلى أن غدا الجمعة هو ذروة موجة الطقس السيئ خاصة على السواحل الشمالية، ومدن القناة، ومحافظات سيناء، حيث ستشهد أمطارا غزيرة ورعدية، وعلينا أن ننتبه لذلك.وأوضح أن الجميع عليه أن يظل فى البلاد معلقًا: "اللي ماعندوش مشوار مهم غدا يفضل ألا يغادر بيته، خاصة أن الطقس سيئ للغاية وعلينا أن نعلم أن البلاد ستشهد تساقط أمطار كثيرة، وطالب من المواطنين بالسير بالسيارة بأقل من السرعات المحددة".