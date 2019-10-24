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ديني

خالد الجندي: شهادات الاستثمار ذات الجوائز حلال.. واليانصيب حرام

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:45 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن شهادات الاستثمار ذات الجوائز، جائزة شرعًا، متابعًا: "بتشتري شهادة بألف جنيه وبتاخدها بعد عشر سنين ألفين جنيه، بتشتري شهادة بألف جنيه وبيكون فيه نوع من أنواع الحظ أو المسابقة وبتكسب، وده حلال شرعًا".

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الخميس، أن اليانصيب حرام شرعًا، لأنه قمار، ويوجد به مغامرة، موضحًا: "انت اشتريت تذكرة بألف جنيه ويا أخدتها يا خسرتها، لكن شهادة الاستثمار سواء ذات الجائزة أو العائد المتغير أموالك تظل أساسية كما هي".

وأشار إلى أن السندات البنكية عبارة عن قرض تقترضه الدولة، وهو جائز وحلال.
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