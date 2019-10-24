Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اشتباه ما بعد الارتجاج.. إصابة 8 ليبيين في 3 حوادث بطريق مطروح السلوم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:25 م
اصابة 8 ليبين في
اصابة 8 ليبين في 3 حوادث بطريق مطروح
Advertisements
ايمن محمود
أصيب 8 أفراد ليبيين بإصابات متنوعة إثر 3 حوادث متفرقة بطريق مطروح السلوم.

وأكد الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة أن المستشفى استقبل اليوم الخميس 8 مصابين بسبب وقوع 3 حوادث وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وأضاف أن مستشفى النجيلة استقبل 8 أفراد وهم: "ا س س" ٣ شهور مقيم ليبيا مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"س س ح" ٣٠ عاما مقيم ليبيا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و" ا م ج" ٢٤عاما، مقيم الشرقية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ووصول"ا ر ا" ٢٢سنة مقيم ليبيا اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس بعمق ٤سم، و" ع ر ا" ١٨ عاما مقيم ليبيا الحالة اشتباه ما بعد الارتجاج، و " م ر ا" ٦ سنوات مقيم ليبيا اشتباه ما بعد الارتجاج، و" م ع ح" ٣٠ عاما مقيم النجيلة اشتباه ما بعد الارتجاج ومصاب بجرح قطعي بفروة الرأس ٤سم وجرح قطعي بالقدم اليسرى، و" ن ر ا" ٢٠ عاما مقيمة ليبيا اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة ٧ سم.

وأشار إلى تحسن 6 مصابين مع وضع حالتين تحت الملاحظة بالعناية المركزة لحين استقرار حالتهم الصحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابات بالغة.. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة على طريق مطروح السلوم الدولي.. أسماء

نزيف الاسفلت.. قتيل و11 مصابا في ثلاث حوادث بالمحافظات

ترشيحاتنا

لحظة بكاء معلق بلجيكي بعد التقاط صورة مع محمد صلاح.. شاهد

قرار مفاجئ من جينيراسيون قبل ساعات من مواجهة الزمالك بدورى أبطال إفريقيا

فيديوجراف| ماذا حدث بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا حول سد النهضة

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غداً قد تصل إلى سيول.. والعظمى بالقاهرة 24

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب ماء بعد القهوة؟

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019

عقد قران بالمستشفى.. شاب يحقق حلم الزواج من حبيبته قبل وفاته بساعات