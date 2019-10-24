اشتباه ما بعد الارتجاج.. إصابة 8 ليبيين في 3 حوادث بطريق مطروح السلوم

أصيب 8 أفراد ليبيين بإصابات متنوعة إثر 3 حوادث متفرقة بطريق مطروح السلوم.



وأكد الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة أن المستشفى استقبل اليوم الخميس 8 مصابين بسبب وقوع 3 حوادث وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.



وأضاف أن مستشفى النجيلة استقبل 8 أفراد وهم: "ا س س" ٣ شهور مقيم ليبيا مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"س س ح" ٣٠ عاما مقيم ليبيا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و" ا م ج" ٢٤عاما، مقيم الشرقية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ووصول"ا ر ا" ٢٢سنة مقيم ليبيا اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس بعمق ٤سم، و" ع ر ا" ١٨ عاما مقيم ليبيا الحالة اشتباه ما بعد الارتجاج، و " م ر ا" ٦ سنوات مقيم ليبيا اشتباه ما بعد الارتجاج، و" م ع ح" ٣٠ عاما مقيم النجيلة اشتباه ما بعد الارتجاج ومصاب بجرح قطعي بفروة الرأس ٤سم وجرح قطعي بالقدم اليسرى، و" ن ر ا" ٢٠ عاما مقيمة ليبيا اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة ٧ سم.



وأشار إلى تحسن 6 مصابين مع وضع حالتين تحت الملاحظة بالعناية المركزة لحين استقرار حالتهم الصحية.