قائد مانشستر يونايتد يتسبب في موقف محرج قبل بداية مباراة الشياطين بالدوري الأوروبي

يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره بارتيزان بلجراد الصربي، اليوم الخميس، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمسابقة الدوري الأوروبي.



وقبل بداية اللقاء نسي هاري ماجواير أنه قائد للفريق ولم يحضر إجراء مراسم قرعة اللقاء والتحية وإلقاء الصورة التذكارية، قبل أن ينادي الحكم عليه ليحضر النجم الإنجليزي على الفور.



وجاء تشكيل مان يونايتد فى مباراة الليلة حسب ما أعلنه مدرب الشياطين سولشاير على النحو التالى:



حراسة المرمى : روميرو



الدفاع : بيساكا - ماجواير - جونز - روخو



الوسط : جارنر - ماكتومناى - ويليامز



الهجوم : ماتا - لينجارد - مارسيال



ويحتل فريق بلجراد صدارة ترتيب المجموعة الـ 12 برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر يوناليتد صاحب المركز الثاني، وحيل الكامر الهولندي ثالثا بنقطتين، وأستانا الكازاخستاني أخيرا بدون بدون نقاط.



