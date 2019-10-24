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محافظات

1900 شنطة مدرسية لتلاميذ المدارس بالقرى الأكثر احتياجًا بالبحيرة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:31 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة
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جمالات الدمنهوري
تواصل مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية فاعلياتها بالقرى الأكثر احتياجا بالبحيرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين غير القادرين وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات المعيشية.

وفى إطار ذلك أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن توزيع 1900 شنطة مدرسية على التلاميذ بالقرى الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة وعضوية ممثلى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لحصر جميع أعداد التلاميذ بالقرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة لتوزيع الشنط المدرسية عليهم.

وكان المحافظ قد قام بتسليم 50 منزلا بقريتى 20 لحوم وسيدى دمين بمركز أبو المطامير بعد إعادة تأهيلهم وتشطيبهم بالكامل بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنية ضمن بروتوكول تطوير القرى الأكثر إحتياجًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .
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