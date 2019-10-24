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أصل الحكاية

القارة على أعتاب مرحلة مهمة.. ما الذي تستفيده إفريقيا من الحليف الروسي؟

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:14 م
الرئيس السيسي وبوتين
الرئيس السيسي وبوتين يترأسان المنتدى الإفريقي الروسي
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كتب - محمد الصاحى
على مدار يومين عُقدت في المدينة الروسية سوتشي، أعمال منتدى روسيا أفريقيا، بمشاركة 50 رئيس دولة، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين الطرفين في مختلف القطاعات، للنهوض بالقارة الأفريقية، والذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال كلمته في أعمال المنتدى أكد الرئيس السيسي على تطلعات شعوب القارة الإفريقية لتحقيق مستقبل أفضل لجميع دول القارة، قائلا: «إن تطلعات شعوبنا يجب أن تدفعنا جميعا للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم المشروعة نحو السلام والاستقرار، والتقدم الاقتصادي والتنمية، كما تحتم علينا الاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة وعلى رأسها التجربة الروسية».
القارة على أعتاب
المنتدى الإفريقي الروسي الأول، جاء بعد تحقيق تبادل تجاري كبير بين دول القارة الإفريقية وجمهورية روسيا الاتحادية، بلغ نحو 20 مليار دولار العام الماضي، استحوذت مصر وحدها على الحصة الأكبر من هذا التبادل التجاري إذ بلغت حصتها 40% من تلك التجارة بين القارة الإفريقية وروسيا.

وفي محاولة منها لكسب ود الدول الإفريقية أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال أعمال اليوم الأول للمنتدى أن روسيا عملت على شطب ديون بقيمة 20 مليار جنيه كانت مستحقة على بعض الدول الإفريقية لصالح روسيا، معتبرا أن تلك الخطوة تهدف لتخفيف أعباء الديون على كاهل تلك الدول.

وخلال أعمال المنتدى، الإفريقي الروسي، عمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تسليط الضوء على صادرات روسيا، قائلا: «صادرات روسيا الزراعية حاليا تجاوزت صادراتنا من الأسلحة والمعدات العسكرية» في محاولة منه لتغيير الفكرة العامة لدى دول العالم عن تفوق روسيا في تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية فقط، ومحاولة لفتح أسواق تصديرية للمحاصيل الزراعية الروسية في أسواق القارة الإفريقية.
القارة على أعتاب
هدف الرئيس الروسي، هو زيادة حجم التبادل الاقتصادي بين الجانبين الروسي والإفريقي، إلى 29 تريليون دولار بحلول عام 2050، عن طريق تعزيز التواجد الروسي في القارة الإفريقية، باعتبارها قارة واعدة، تشكل الملفات الإقتصادية أولوية كبيرة في تلك العلاقات بهدف تحسين مستوى حياة المواطنين.

القارة الإفريقية التي تسعى روسيا الاتحادية لزيادة التعاون معها، رحبت بذلك التبادل التجاري، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، من أن القارة الإفريقية مقبلة على مرحلة ستشهد تطورا اقتصاديا لتصبح مقصدا مهما للشركاء الدوليين، حتى أنه وجه الدعوة للمؤسسات الروسية والدولية للاستثمار في القارة الإفريقية والعمل على تعزيز التتنمية الاقتصادية، بما يحقق لشعوب القارة أحلامها في التنمية.
القارة على أعتاب
وزارة الخارجية الروسية أكدت على الدور الكبير الذي توليه روسيا للقارة الإفريقية، التي تعتبرها شريكا مهما بالنسبة لها، وأن العلاقات مع دول القارة الأفريقية تحمل طابعا مستقلا ولا تتأثر بالتقلبات في المجتمع الدولى، والتي من المقرر أن تركز الفترة المقبلة على المشروعات الزراعية والتقنية المتقدمة، الطب، التكنولوجيات الموفرة للطاقة، اللوجستيات، ومشاريع البنية التحتية والتي تفتح جميعها آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين موسكو وأفريقيا.

ومن بين دول إفريقيا كانت مصر صاحبة النصيب الأكبر في التعاون والتبادل التجاري مع روسيا، في ظل الشراكة بين الجانبين، خاصة في ظل قيام روسيا بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يًعد أحد أهم المشاريع الروسية خارج أراضيها.

المشروع المصري الروسي، بلغ حجم رؤوس الأموال الروسية فى مشروعات البنية التحتية للمشروع نحو 190 مليون دولار، وتبلغ الاستثمارات المتوقعة نحو 7 مليارات دولار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي أعربت 55 شركة روسية عن رغبتها فى الاستثمار بهذا المشروع الذى سيوفر آلاف فرص العمل.
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