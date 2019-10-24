السفارة السعودية في بيروت تعلن عدد رعاياها المغادرين من لبنان بعد التظاهرات

أعلن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، عن عدد السعوديين الذين غادروا مطار رفيق الحريري منذ بدء التظاهرات في لبنان.



ووفقًا لـموقع "العربية"، قال "بخاري" إن 2088 شخصا، تم إجلاؤهم من لبنان، منذ بدء الاحتجاجات.



وكانت السفارة السعودية في بيروت حذرت، الجمعة الماضي، مواطنيها من التواجد في أماكن التظاهرات والاحتجاجات.



كما دعت وزارة الخارجية السعودية، رعاياها إلى توخي أقصى درجات الحيطة.