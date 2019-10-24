شيلونجو يكشف أسباب تألقه مع الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي

كشف بنسون شيلونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن سبب تألقه في لقاء الجزيرة الإماراتي الأخير وتسجيله لهدفين فى البطولة العربية.



وقال شيلونجو قى تصريحات صحفية: "الجهاز الفني وزملائي يمنحوني دائما الثقة، كل شخص يساعدني للتألق، الفوز على الجزيرة كان هاما للغاية خاصة عقب الهزيمة أمام حرس الحدود في الدوري، والآن علينا النظر للقاء الإياب".



وأتم "لم نحسم الصعود لربع النهائي فهناك لقاء إياب علينا عبوره أولا".



جدير بالذكر أن شيلونجو سجل هدفين قاد بهما الدراويش للفوز على الجزيرة أمس الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية بملعب الإسماعيلية.