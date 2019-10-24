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رياضة

وزير الرياضة يحضر مباراة الزمالك وجينيراسيون في أبطال أفريقيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:11 م
الزمالك و جينيراسيون
الزمالك و جينيراسيون
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عمرو ابوبكر
وصل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إلى ملعب السلام لحضور مباراة الزمالك جينيراسيون فوت السنغالي المقرر لها مساء اليوم في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد مجلس إدارة الزمالك الأبيض في اللقاء لمؤازرة الفريق في المباراة المهمة بالبطولة الأفريقية، كما يتواجد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في السنغال انتهى بفوز جينيراسيون بهدفين مقابل هدف.
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