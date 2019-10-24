سفير قطري فى غزة لهذا السبب



ومن المقرر أن يحمل العمادي منحة قطرية توزع على مائة اسرة محتاجة في القطاع، وتأتي المنحة القطرية ضمن محاولات تثبيت حالة من التهدئة بين حماس وإسرائيل.



وكانت مصادر إعلامية فلسطينية، كشفت أن السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة سيصل إلى القطاع نهاية الأسبوع الجاري. بحسب وكالة معا الفلسطينية.



وقالت المصادر ان العمادي سيصل إلى غزة نهاية الأسبوع عبر حاجز بيت حانون – ايرز، حيث سيتفقد ويتابع مشاريع اللجنة القطرية في القطاع.



وفيما يتعلق بتجديد الدفعات العام القادم، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية : "لا معلومات حتى اللحظة عن إمكانية تجديد مساعدات الفقراء (الـ 100 دولار) وكذلك سولار محطة توليد الكهرباء والتي ستنتهي مع نهاية العام الجاري".



ذكرت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن السفير القطري رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار محمد العمادي يصل اليوم، إلى قطاع غزة.