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رياضة

حازم إمام يسافر إلى إيطاليا لهذا السبب .. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:22 م
حازم إمام
حازم إمام
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محمد رشاد
كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وقائد الزمالك السابق عن نيته السفر إلى إيطاليا من أجل الحصول على دورة تدريبية، للدخول فى العمل التدريبي.

وتحدث حازم إمام لقناة "أون سبورت" اليوم الخميس قائلا: "أبحث عن دورات تدريبية وسأسافر إلى إيطاليا .. أنا أحب الفكر التدريبي هناك، لاعب الكرة يحب الملعب يحب دائما التواجد فيه، من الصعب الابتعاد عن العشب الأخضر".

وأتم حازم إمام "حصلت على الشهادة C هنا في مصر وسأواصل العمل الآن، وتلك الدراسات ستفيدني في مجال التحليل بشكل عام كذلك".

يذكر أنه منذ اعتزاله عمل حازم إمام في مجلس إدارة الزمالك واتحاد الكرة، كما سبق وتولى منصب مدير الكرة في النادي الأبيض بالإضافة لعمله الإعلامي في تحليل المباريات.
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