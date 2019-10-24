Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كريم عبد الخالق: والدي رفض التحاقي بمعهد الفنون.. وبدايتي شارع عبد العزيز

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:39 م
الفنان كريم عبد الخالق
الفنان كريم عبد الخالق
Advertisements
البهى عمرو
قال الفنان كريم عبد الخالق، إنه يدرس فى كلية الإعلام، ولكن هو من أوائل الفنانين الذي بدأوا العمل بكاميرا الموبايل، موضحًا أنه كان يحب الظهور أمام الكاميرات، ومن هنا بدأت رحلة الفن.

وأضاف عبد الخالق ، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد مجدي، أن والده رفض انضمامه لمعهد الفنون المسرحية، والعمل فى المجال الفنى.

وأشار إلى أن والده آثر أن يلتحق بكلية الإعلام، وأكد أنه دخل مجال الإعلام ليكون قريبا من المجال الذى يحبه، موضحا أن والده قدم له فى كلية الشرطة ولكن لم يوفق.

وأوضح أنه بدأ فى العمل السينمائي بمسلسل شارع عبد العزيز بجزء بسيط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم عبد العزيز لـ امير كرارة: أنا مبحبش البرامج لكن جيت عشانك.. فيديو

ندى بسيوني: مديحة كامل كانت سندا لي في بدايتي الفنية

رشوان توفيق عن زوجته: بعيط وبزورها كل أسبوع

ترشيحاتنا

الأرصاد توجه رسالة لـ قائدى السيارات خوفا من الطقس السيئ غدا.. فيديو

دقائق من الرعب .. رياح شديدة تضرب حلايب وشلاتين

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك للقاء جينيراسيون

سرقة ومال حرام.. خالد الجندى يكشف عن عادة سيئة يفعلها الناس في الزواج .. فيديو

خبر مفرح للعاملين بالسعودية ..المملكة تصدر تأشيرة جديدة قريبًا

تعرف على الملاعب التي سيخوض عليها الأهلي مباريات دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019

عقد قران بالمستشفى.. شاب يحقق حلم الزواج من حبيبته قبل وفاته بساعات