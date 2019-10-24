كريم عبد الخالق: والدي رفض التحاقي بمعهد الفنون.. وبدايتي شارع عبد العزيز

قال الفنان كريم عبد الخالق، إنه يدرس فى كلية الإعلام، ولكن هو من أوائل الفنانين الذي بدأوا العمل بكاميرا الموبايل، موضحًا أنه كان يحب الظهور أمام الكاميرات، ومن هنا بدأت رحلة الفن.



وأضاف عبد الخالق ، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد مجدي، أن والده رفض انضمامه لمعهد الفنون المسرحية، والعمل فى المجال الفنى.



وأشار إلى أن والده آثر أن يلتحق بكلية الإعلام، وأكد أنه دخل مجال الإعلام ليكون قريبا من المجال الذى يحبه، موضحا أن والده قدم له فى كلية الشرطة ولكن لم يوفق.



وأوضح أنه بدأ فى العمل السينمائي بمسلسل شارع عبد العزيز بجزء بسيط.

