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توك شو

غفران محمد: كنت طفلة رزلة ولازم أغنى فى الأفراح.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:39 م
الفنانة الشابة غفران
الفنانة الشابة غفران محمد
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البهى عمرو
قالت الفنانة غفران محمد، إنها منذ الصغر وهي تحب الغناء، مؤكدة" «كنت طفلة رزلة ولازم أغنى فى الأفراح ولو مغنتش أعيط» .

وأضافت غفران محمد، خلال حوارها ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد مجدي، أن والدتها كانت تحب التمثيل، وكانت تمثل فى الجامعة.

وأشارت غفران محمد، إلى أن، والدتها كانت تتمنى أن يخرج أحد من اسرتنا للمجال التمثيلي، وكشفت أن والدتها ابتعدت عن المجال الفنى بسبب زواجها.

وأوضحت غفران محمد أن، أسرتها رفضت فى البداية دخولها معهد فنون مسرحية على الرغم من رغبة والدتها فى هذا المجال.

وأكدت أن أسرتها قدمت لها فى كلية التجارة، وبعد ذلك تم الالتحاق بالتمثيل.
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