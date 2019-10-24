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رياضة

الدوري الأوروبي.. بشكتاش يتأخر بهدف أمام براجا فى الشوط الأول بمشاركة النني

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:23 م
محمد النني
محمد النني
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أحمد هاني
تأخر فريق بشكتاش التركى خلال الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه فريق سبورتنج براجا البرتغالى، متأخرا بهدف نظيف، فى المباراة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبى.

سجل هدف سبورتنج براجا فى الشوط الأول، ريكاردو هورتا فى الدقيقة 38 من زمن المباراة.

ويحتل سبورتنج براجا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الـ 11 برصيد 4 نقاط خلف سلوفان براتيسلافا السلوفاكي صاحب الصدارة بفارق الاهداف، بينما يحتل بشكتاش المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.
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