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منوعات

رد فعل غير متوقع من مسافر بعد حدوث عطل بمحرك الطائرة.. شاهد ما فعله

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:39 م
صدى البلد
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هدير علاء
نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد رد فعل مجموعة من الركاب المتواجدين على متن طائرة كانت متجهة إلى مدينة "ميامي" بالولايات المتحدة الأمريكية، والتصرف المفاجئ الذي أقدم عليه أحدهم، بعد حدوث عطل مفاجئ في محرك الطائرة، مما أجبر قائدها على الهبوط اضطراريًا بعد وقت قصير من الإقلاع.

وأوضح التقرير أن الطائرة، التابعة لشركة طيران "Swift Air" الأمريكية، كانت متجهة من مدينة "كاراكاس" في "فنزويلا" إلى "ميامي" في وقت سابق من الأسبوع الجاري، واضطر قائدها إلى الهبوط في مطار بمدينة "سانتو دومينجو" في جمهورية الدومينيكان بعد حوالي 30 دقيقة من إقلاع الطائرة.

وقرر أحد الركاب المتواجدين على متنها تصوير لحظات الرعب التي عاشها العديد من المسافرين جراء الواقعة؛ ويُظهر الفيديو الذي التقطه قيام مجموعة من السيدات بترديد الدعاء وهن يمسكن بأيدي بعضهن البعض، وقد بدت عليهن علامات التوتر، في حين قرر راكب آخر التعامل مع الأمر بشكل مختلف تمامًا، حيث شوهد خلال الفيديو وهو يحتسي كمية كبيرة من الكحول من زجاجة كانت في حوزته آنذاك في مشهد لا يُصدق، قبل أن يعطي الزجاجة إلى راكب آخر كان يجلس على مقربة منه، والذي لم يتمكن من منع نفسه من الضحك على تصرف ذلك الشخص غير المتوقع في مثل هذه الظروف.

وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن الطائرة هبطت في جمهورية الدومينيكان دون أي مشاكل؛ وبعد قيام المختصين بإصلاح مشاكل المحرك، أقلعت مرة أخرى متجهة إلى مطار "ميامي" الدولي، وهبطت بسلام.

رد فعل غير متوقع من مسافر بعد حدوث عطل بمحرك الطائرة.. شاهد ما فعله
رد فعل غير متوقع من مسافر بعد حدوث عطل بمحرك الطائرة.. شاهد ما فعله
رد فعل غير متوقع من مسافر بعد حدوث عطل بمحرك الطائرة.. شاهد ما فعله
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