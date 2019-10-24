رئيس وزراء إثيوبيا يحدد من يؤجج المشكلات مع مصر

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه أجرى حوارًا مفيدًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعد الحديث عن العلاقات الثنائية عرف ما ينبغي أن يقوم به الآن وفي المستقبل، لافتا أن من يخلق ويؤجج المشكلات هو الإعلام.



وأضاف آبي أحمد، خلال تصريحات عرضتها شاشة "TeN "، :"توصلت مع الرئيس السيسي إلى أن هناك رغبة شديدة بين المسؤولين والشعبين في الدولتين في العمل لما يفيدهما، ويجعلهما يفوزان".



كان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إنَّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، تناول التباحث حول ملف سد النهضة؛ في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد.