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رئيس الوزراء الإثيوبي يطمئن المصريين بشأن سد النهضة: لن نضركم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:34 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، إنه يعرف أن ما يقلق المصريين، عدم تحديد زمن ملء خزان سد النهضة.

وأضاف احمد لقناة تن: " نحن نؤمن كإثيوبيين ضرورة الاستفادة من الماء، ولكن دون إضرار بالمصريين، بعدما اتفقنا بخصوص هذا الموضوع سياسيا، سوف يستمر الخبراء من الدولتين ليتفقوا على موعد محدد لملء سد النهضة".

وتابع: " وبناءً على توصياتهم سوف نقرر قرارًا بما لا يضر بالمصريين، وفي نفس الوقت يستفيد منه الإثيوبيون وهذا الحوار البناء سوف يستمر".
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