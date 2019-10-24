رئيس الوزراء الإثيوبي يطمئن المصريين بشأن سد النهضة: لن نضركم

قال آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، إنه يعرف أن ما يقلق المصريين، عدم تحديد زمن ملء خزان سد النهضة.



وأضاف احمد لقناة تن: " نحن نؤمن كإثيوبيين ضرورة الاستفادة من الماء، ولكن دون إضرار بالمصريين، بعدما اتفقنا بخصوص هذا الموضوع سياسيا، سوف يستمر الخبراء من الدولتين ليتفقوا على موعد محدد لملء سد النهضة".



وتابع: " وبناءً على توصياتهم سوف نقرر قرارًا بما لا يضر بالمصريين، وفي نفس الوقت يستفيد منه الإثيوبيون وهذا الحوار البناء سوف يستمر".

