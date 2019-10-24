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أخبار العالم

يتعين علي أن أتقاسم راتبي معه.. بوتين يمازح الرئيس السيسي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:32 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت قناة روسيا اليوم، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنه سيضطر لتقديم جزء من راتبه للرئيس السيسي تقديرا لجهوده أثناء القمة "روسيا – إفريقيا".

ونقلت القناة عن بوتين قوله خلال مأدبة الطعام على هامش قمة "روسيا – إفريقيا" في سوتشي، اليوم الخميس: "أود أن أشكر الرئيس السيسي على دعمه. وأود القول إنه بدون أي مبالغة، لولا دعم أصدقائنا المصريين، لما عقدت هذه القمة، وعلى أقل تقدير بشكلها الحالي".

وتابع بوتين مازحا: "بالإضافة إلى ذلك، كما ترون، إنه جالس بجانبي طوال النهار كله ويساعدني في عملي. وسيتعين علي أن أتقاسم راتبي (معه)".

وتعقد قمة "روسيا – إفريقيا" الأولى في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر. ويعتبر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي الرئيسين المناوبين للقمة.
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