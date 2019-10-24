يتعين علي أن أتقاسم راتبي معه.. بوتين يمازح الرئيس السيسي

قالت قناة روسيا اليوم، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنه سيضطر لتقديم جزء من راتبه للرئيس السيسي تقديرا لجهوده أثناء القمة "روسيا – إفريقيا".
ونقلت القناة عن بوتين قوله خلال مأدبة الطعام على هامش قمة "روسيا – إفريقيا" في سوتشي، اليوم الخميس: "أود أن أشكر الرئيس السيسي على دعمه. وأود القول إنه بدون أي مبالغة، لولا دعم أصدقائنا المصريين، لما عقدت هذه القمة، وعلى أقل تقدير بشكلها الحالي".
وتابع بوتين مازحا: "بالإضافة إلى ذلك، كما ترون، إنه جالس بجانبي طوال النهار كله ويساعدني في عملي. وسيتعين علي أن أتقاسم راتبي (معه)".
وتعقد قمة "روسيا – إفريقيا" الأولى في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر. ويعتبر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي الرئيسين المناوبين للقمة.
ونقلت القناة عن بوتين قوله خلال مأدبة الطعام على هامش قمة "روسيا – إفريقيا" في سوتشي، اليوم الخميس: "أود أن أشكر الرئيس السيسي على دعمه. وأود القول إنه بدون أي مبالغة، لولا دعم أصدقائنا المصريين، لما عقدت هذه القمة، وعلى أقل تقدير بشكلها الحالي".
وتابع بوتين مازحا: "بالإضافة إلى ذلك، كما ترون، إنه جالس بجانبي طوال النهار كله ويساعدني في عملي. وسيتعين علي أن أتقاسم راتبي (معه)".
وتعقد قمة "روسيا – إفريقيا" الأولى في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر. ويعتبر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي الرئيسين المناوبين للقمة.