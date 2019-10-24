Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصطفى محمد يحقق رقما قياسيا غير مسبوق في الزمالك.. تفاصيل

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:36 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
عمرو ابوبكر
سجل مصطفى محمد لاعب الزمالك هدف فريقه الأول في شباك منافسه جينيراسيون السنغالي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ما قبل دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الهدف حقق مصطفى محمد رقما قياسيا لم يحدث من قبل بين لاعبي الزمالك، حيث سجل خمسة أهداف متتالية في أربع مباريات قارية.

استطاع مصطفى محمد أن يسجل في ديكيداها أف سي - الصومالي، في مباراتي الذهاب والعودة هدف في مباراة الذهاب وهدفين في مباراة العودة.

وسجل في المباراة التي أقيمت أمام جينيراسيون، التي تأخر خلالها الزمالك بهدفين مقابل هدف مصطفى محمد.

وتمكن من هز الشباك، في مباراة اليوم الخميس 24-10-2019، أمام جينيراسيون، وبهذا يسجل 5 أهداف في 4 مباريات متتالية ويحقق رقما شخصيا، لم يحققه أحد لاعبي الزمالك من قبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الأرصاد توجه رسالة شديدة اللهجة للمواطنين.. فيديو

عقد قران بالمستشفى.. شاب يحقق حلم الزواج من حبيبته قبل وفاته بساعات

تصرف غريب من مرتضى منصور في الدقيقة الأولى من مباراة الزمالك وجينيراسيون

دعاء الرعد .. 8 كلمات كان يرددها النبي وقت حدوثه

فتاة عشرينية تلقى مصرعها بشكل مأساوي بسبب لعبة موبايل.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019

عقد قران بالمستشفى.. شاب يحقق حلم الزواج من حبيبته قبل وفاته بساعات