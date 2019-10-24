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رياضة

محمد أبو العلا وأولاده يساندون الزمالك بمدرجات ملعب السلام

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:40 م
محمد ابو العلا
محمد ابو العلا
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محمد بدران
حرص محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق على التواجد في مدرجات ملعب السلام لمساندة الزمالك مع فريق جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الــ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقامة حاليا على ملعب السلام.


ونشر محمد أبو العلا عبر حسابه على انستجرام صورة له برفقة أولاده وعلق قائلًا "أول حضور للأولاد في الاستاد كجماهير وتمنياتنا الفوز للزمالك اليوم في البطوله الافريقيه".

ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، و سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم أندية أول أغسطس الأنجولي، زيسكو الزامبى، مازيمبى الكونغولى، فيما و الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.


محمد أبو العلا وأولاده يساندون الزمالك بمدرجات ملعب السلام
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