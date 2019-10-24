شاهد .. حملات تموينية مكبرة.. ضبط 10 أطنان زيت خام و3 أطنان بطاطس وجبن مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية: ضبط 10 اطنان زيت خام ، و3 أطنان بطاطس وجبن مجهولة المصدر، كما تم ضبط 14.560 عبوة مقرمشات.



جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

