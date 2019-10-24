Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد .. حملات تموينية مكبرة.. ضبط 10 أطنان زيت خام و3 أطنان بطاطس وجبن مجهولة المصدر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:11 م
حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة
Advertisements
محمد صبري - رامى المهدي
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية: ضبط 10 اطنان زيت خام ، و3 أطنان بطاطس وجبن مجهولة المصدر، كما تم ضبط 14.560 عبوة مقرمشات.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة بالقاهرة

ضبط 10 أطنان سلع غذائية فاسدة بمصنع بالقليوبية

ضبط 4 أطنان لحوم مصنعة فاسدة بمصنع فى مدينة نصر

ضبط 385 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بمصنع بالشرقية

ضبط 6 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة داخل مصنع بالغربية

ضبط 8 آلاف عبوة صلصة فاسدة داخل مخزن بالبحيرة

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان بشأن وفاة طفلين صعقًا في مياه الأمطار

صدمة لـ محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

قرار مفاجئ من جينيراسيون قبل ساعات من مواجهة الزمالك بدورى أبطال إفريقيا

اخبار الرياضة.. مفاجأة تركي آل الشيخ.. حل أزمة الأهلي والنجم الساحلي.. وهل يعود فايلر إلى بلجيكا

الصربي ميتشو يفاجئ جينيراسيون فوت بـ نجم الفريق العائد من الإصابة

الخطيب يوجه رسالة إلى نجم الأهلي المصاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019