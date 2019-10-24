1.3 مليار جنيه إجمالي حصيلة جمارك السيارات بالإسكندرية خلال سبتمبر

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة أشرف عبدالعزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر سبتمبر 2019 عن 9372 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 2 مليار و 824 مليونا و 169 ألف جنيه .



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 121 مليونا و 575 ألف جنيه. كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 532 مليونا و 739 ألف جنيه. وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 120 مليونا و 534 ألف جنيه.



وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 774 مليونا و 849 ألف جنيه .



كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مليارا و 372 مليونا و 22 ألف جنيه .



وخلال شهر سبتمبر 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 878 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 579 مليونا و 555 ألف جنيه .



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 37 مليونا و 325 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 86 مليونا و 657 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالى 123 مليونا و 983 ألف جنيه .



كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 46 مليونا و 495 ألف جنيه .



فى جانب آخر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 928 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر سبتمبر 2019 بقيمة بلغت مليارا و43 مليونا و 886 ألف جنيه .



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 27 مليونا و 876 ألف جنيه وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالى 94 مليونا و 965 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 122 مليونا و 841 ألف جنيه.



كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 21 مليونا و 534 ألف جنيه .



وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر سبتمبر لعام 2019 حوالى 4 مليارات و 447 مليونا و 612 ألف جنيه .



ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 186 مليونا و 777 ألف جنيه ويبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل 714 مليونا و 362 ألف جنيه ورسم التنمية 120 مليونا و 534 ألفا جنيه والرسوم والغرامات الأخرى 322 مليونا و422 ألف جنيه .



ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر أغسطس 2019 حوالى مليار و 344 مليونا و 97 ألف جنيه .



كما يبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية وإتفاقية أغادير خلال شهر سبتمبر 2019 حوالى مليار و 36 مليونا 213 ألف جنيه .