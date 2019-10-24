دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أكبر مسيرة حاشدة للمريدين وأبناء الطرق الصوفية، احتفالًا بختام بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، والذي أقيم على مدار أسبوع كامل، وأحدث رواجًا سياحيًا كبيرًا لمدينة دسوق بصفة خاصة ومحافظة كفر الشيخ بصفة عامة.



وانطلقت المسيرة بالرغم من الأمطار الخفيفة التي شهدتها مدينة دسوق، تجوب الشوارع حتى الميدان الإبراهيمي، حاملين الرايات الخضراء وسط الأناشيد الإسلامية الصوفية على أنغام الدفوف والطبول.



وحمل المريدون والصوفيون لافتات مكتوب عليها "أبناء سيدي إبراهيم الدسوقي.. خدمة أبناء السيد عز الدين .. الشيخ أحمد عبد المالك أبو بكر"، ولافتات لأبناء الطرق البرهانية الدسوقية الشاذلية، وصورًا لمشايخ ورموز الطرق الصوفية وأعلامها.



وكان النائب البرلماني، الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الصوفي الأعلى، قد شهد ختام فعاليات المولد الدسوقي، بإقامة أمسية دينية كبرى، بالمسجد الإبراهيمي، بحضور كوكبة من علماء الأزهر الشريف والأوقاف.