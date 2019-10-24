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أخبار البلد

ريهام سعيد تحن لـ ابن حلال من جديد .. شاهد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:58 م
الاعلامية ريهام سعيد
الاعلامية ريهام سعيد
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حمادة خطاب
نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، مقطع فيديو لمشهد قديم لها من مسلسل ابن حلال.

وكتبت ريهام سعيد، معلقة على الفيديو "مشهد صعب اوي . واحده اتاخد هدومها منها و تمشي في الشارع بلا ساتر."

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه عن فنان يعانى من حياة صعبة ويحتاج إلى مساعدة.

وقالت ريهام سعيد: "هناك ظن من بعض ‏الأشخاص الذين يعتقدون أن الفنانين يمتلكون أموالًا طائلة، وأن هذا الأمر حقيقي بالفعل، ولكن هذا لبعض الفنانين الذين لا ‏يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، والبقية أناس عاديون جدًا لا يمتلكون الكثير من المال.‏
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