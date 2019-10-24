الدوري الأوروبي.. باشكتاش يواصل السقوط ويخسر من براجا 0-1 بمشاركة النني

تغلب سبورتنج براجا البرتغالى على مضيفه باشكتاش التركي بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبى.



جاء هدف سبورتنج براجا الوحيد من توقيع ريكاردو هورتا فى الدقيقة 38 من زمن المباراة، من خطأ من لاعب نصف الملعب بالفريق التركي تسبب في انفراد المهاجم بالحارس قبل أن يبعدها كاريوس لكن من متابعة من مهاجم براجا سجلها في الشباك.



ويحتل سبورتنج براجا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الـ 11 برصيد 7 نقاط، بينما جاء باشكتاش دون رصيد في المركز الأخير.



كما حقق وولفرهامبتون الإنجليزي فوزًا وهو منقوص العدد علي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، بهدفين مقابل هدف ليرفع الذئاب رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز الثاني.