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أخبار العالم

بعد مقتل مسئولين عراقيين.. فرض حظر تجول شرقي البلاد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:57 م
حظر تجول في العراق
حظر تجول في العراق
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شيماء مصطفى
فرضت القوات الأمنية العراقية، حظرا للتجول في شرق البلاد، عقب مقتل مسئولين وإصابة العشرات، بين عشائر في محافظة ديالي، بسبب خلافات حول تولي مناصب إدارية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن بيان لـ خلية الإعلام الأمني العراقي، إن القوات تشن حملة تفتيش لملاحقة منفذي جرائم القتل بدافع جنائي، في محافظة ديالى.

وقالت الخلية إن القوات الأمنية فرضت حظر التجول في قضاء المقدادية، والنواحي المرتبطة بها في محافظة ديالى، شرقي البلاد.

وكان مصدر محلي قال إن "تسعة أشخاص على الأقل قتلوا من بينهم مدير ناحية ابي صيدا، ومدير الجنسية في أبي صيدا ورئيس المجلس البلدي في الناحية إضافة إلى عشرات الجرحى".

وأضاف أن السلطات المحلية في ديالى فرضت حظرا للتجول في نواحي أبي صيدا والوجيهية وقضاء المقدادية"، لافتا إلى أن "الأوضاع متوترة حاليا".
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