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محافظات

بعد غضب الأهالي.. الدفع بسيارات المطافي لشفط مياه الأمطار من دسوق

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:10 م
بعد غضب الأهالي..
بعد غضب الأهالي.. الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من دسوق
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محمود زيدان
استعانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، إلى سيارات الحماية المدنية والمطافي؛ لمساعدتها في أعمال سحب مياه الأمطار التي أغرقت معظم شوارع المدينة، وأدت إلى استياء وغضب المواطنين.

وقاد اللواء خالد حسن، رئيس مركز ومدينة دسوق، ونواب رئيس المدينة، حملات النظافة لشفط مياه الأمطار من الشوارع، وخاصة أمام المدارس، تنفيذًا لتعليمات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.

وكانت محافظة كفر الشيخ، شهدت سقوط أمطار غزيرة، وتأثرت مدينة دسوق، بسوء حالة الطقس، التي حولت معظم شوارع المدينة إلى برحل من مياه الوحل، وأغرقت عدد من المحلات التجارية.
بعد غضب الأهالي.. الدفع بسيارات المطافي لشفط مياه الأمطار من دسوق
بعد غضب الأهالي.. الدفع بسيارات المطافي لشفط مياه الأمطار من دسوق
بعد غضب الأهالي.. الدفع بسيارات المطافي لشفط مياه الأمطار من دسوق
بعد غضب الأهالي.. الدفع بسيارات المطافي لشفط مياه الأمطار من دسوق
بعد غضب الأهالي.. الدفع بسيارات المطافي لشفط مياه الأمطار من دسوق
بعد غضب الأهالي.. الدفع بسيارات المطافي لشفط مياه الأمطار من دسوق
بعد غضب الأهالي.. الدفع بسيارات المطافي لشفط مياه الأمطار من دسوق
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