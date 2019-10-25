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تعليم

إغلاق باب التقديم بمسابقة التفكير النقدى بجامعة القاهرة .. ديسمبر المقبل

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامى
أعلنت جامعة القاهرة، انتهاء فترة التقدم لمسابقة التفكير النقدي ديسمبر المقبل، بعد أن تم مدها تلبية لرغبة العديد من الخريجين وطلاب الجامعات الأخرى في المشاركة.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الجامعة التنويرية حول تطوير العقل المصري، وتقدم الأعمال المساركة إلى إدارة النشاط الثقافي بالجامعة، وجرى تخصيص نحو ربع مليون جنيه جوائز للفائزين في المسابقة.

وتتضمن مجالات المسابقة تقديم أي منتج فني أو أدبي إبداعي يبرز أهمية التفكير النقدي في تشكيل العقل المصري والوجدان، أو تحليل نقدي عقلاني لأحد الكتب الأدبية والثقافية المنشورة، أو تحليل رؤية مصر حول التنمية المستدامة 2030، وبيان سبل تعزيزها والارتقاء بها.

ومن أهم شروط المسابقة ضرورة الالتزام بموضوعها، وأن يكون العمل المقدم ذا أهمية علمية أو أدبية أو فنية، وألا يكون قد سبق له الحصول على جائزة، وألا يكون العمل المقدم رسالة ماجستير أو دكتوراه أو بحثًا علميًا و الالتزام بالأمانة العلمية وبأخلاقيات البحث العلمي وقواعده، وعدم الاعتماد على أي مادة علمية أو فنية أو أدبية متاحة على شبكة الانترنت بشكل مجهول المصدر.

وستكون هناك جوائز مالية للمسابقة، حيث يحصل الفائز الأول على 50 ألف جنيه، والثاني على 40 ألف جنيه، والثالث على 30 ألف جنيه، والرابع على 25 ألف جنيه، والخامس على 20 ألف جنيه، ومن السادس حتى العاشر 10 آلاف جنيه لكل فائز، والفائز الحادي عشر حتى الخامس عشر 5 آلاف جنيه لكل فائز، إلى جانب 15 جائزة مالية أخرى للمسابقة.
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