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تعليم

جامعة القاهرة تطلق مسابقة للمواهب .. 27 أكتوبر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامى
تطلق جامعة القاهرة مسابقة "فنون 3 " في مجالات الموسيقى والغناء والإنشاد الديني والأفلام القصيرة والفنون الشعبية، وذلك في الفترة من 27 أكتوبر حتى 4 نوفمبر، لدعم وإثراء الأنشطة الفنية، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على المواهب الفنية لزملائهم وتشجيعها.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الطلاب الفائزين في مسابقة "فنون 3" سيحصلون على جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير، كما سيتم تصعيد الفائزين بالمراكز الأولى لمنتخب الجامعة.

وأضاف أن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة في المسابقات المختلفة وترعى المواهب الفنية وتعمل على تنميتها وصقلها، واختيار أفضل العناصر الفنية للاشتراك بها في المسابقات الداخلية والخارجية.

ومن المقرر أن تتولى كل كلية عمل الدعاية اللازمة للمسابقة حتى يتسنى للطلاب الموهوبين المشاركة،
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