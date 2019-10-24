لم ينقذه أحد.. قصة صورة حرق راهب لنفسه التي اختيرت ضمن أفضل 100 لقطة في التاريخ

في اختياراتها لأفضل 100 صورة في التاريخ، وضعت مجلة تايم الأمريكية صورة "الراهب المحترق" بين صورها المائة، باعتبار أن تلك الصور من أكثر الصور التي حركت العالم، وأحدث تفاعلا كبيرا معها، لكن لا يعلم كثيرون في الوقت الحالي قصة صورة الراهب المحترق رغم وجودها بين أفضل 100 صورة في التاريخ.
يجلس والنار تشتعل في جسده، دون أن يحرك ساكنا، أو يتحرك من مكانه، بينما يلتف حوله العشرات من الرهبان يشاهدون ولا يتحرك أحد منهم لمساعدته.. للوهلة الأولى تظن أنها صورة لأحد الأشخاص الذي يقام عليه الحد، أو تم إشعال النيران فيه جزاء لما فعله، لكن واقع القصة على النقيض تماما.
في فترة الستينيات من القرن الماضي، عانت فيتنام من العنصرية والتفرقة الكبيرة من قبل النظام الحاكم بقيادة "نغو دون ديم"، والذي مارس نظامه حملات واسعة للاضطهاد ضد البوذيين، والذين عانوا معاناة شديدة تحت نظام الحكم الكاثوليكي الذي كان يتحكم في جنوب فيتنام، رغم أن البوذيين كانوا يمثلون 80% وقتها من سكان فيتنام.
يجلس والنار تشتعل في جسده، دون أن يحرك ساكنا، أو يتحرك من مكانه، بينما يلتف حوله العشرات من الرهبان يشاهدون ولا يتحرك أحد منهم لمساعدته.. للوهلة الأولى تظن أنها صورة لأحد الأشخاص الذي يقام عليه الحد، أو تم إشعال النيران فيه جزاء لما فعله، لكن واقع القصة على النقيض تماما.
في فترة الستينيات من القرن الماضي، عانت فيتنام من العنصرية والتفرقة الكبيرة من قبل النظام الحاكم بقيادة "نغو دون ديم"، والذي مارس نظامه حملات واسعة للاضطهاد ضد البوذيين، والذين عانوا معاناة شديدة تحت نظام الحكم الكاثوليكي الذي كان يتحكم في جنوب فيتنام، رغم أن البوذيين كانوا يمثلون 80% وقتها من سكان فيتنام.
الغريب في تلك الصورة أن الراهب خلال إشعال النار في نفسه لم يتحرك من مكانه ولم يحرك ساكنا، والنار تلتهم جسده دون أن تصدر منه أي صرخة أو استغاثة، وهو ما كان سبب في تسمية الصورة باسم صورة "الراهب المحترق".
حرق الراهب البوذي لنفسه جاء خلال مسيرة احتجاجية للرهبان البوذيين والتي شارك فيها 350 راهبا، للتنديد بحكومة ديم وسياستها تجاه البوذيين، وبعد أن التهمت النار الراهب دوك، أخذ الرهبان ما تبقى من رفاته إلا أن الغريب في تلك القصة أنهم وجدوا القلب سليم لم تمسه النار لذلك تم أخذه وضعه في كأس زجاجي في معبد باجودا واعتبر قلبا مقدسا ورمزا للرحمة.