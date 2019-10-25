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تعليم

ألسن عين شمس تنظم منتدى البحث العلمي للشباب مارس 2020

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:08 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر - ياسمين سامى
يستعد قطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس لتنظيم منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب بعنوان "الأدب و اللغة والترجمة من النظرية إلي الدراسات التطبيقية" ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية ، وذلك خلال الفترة من 16-18 مارس 2020 ، صرح بذلك الدكتور اشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.

ويجرى تقديم ملخصات الأبحاث حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ ، على أن تقدم الأبحاث كاملة في موعد أقصاه ٣٠ من أبريل ٢٠٢٠.

ويسعى المنتدى إلى إتاحة الفرصة أمام شباب الباحثين للتعرف على أهمية الدراسات التطبيقية، باعتبارها التوجه البحثي الرئيس للدولة والجامعة، مما يؤدي إلى تسهيل انفتاح الباحثين الجدد في الأدب واللغة والترجمة على المجالات التطبيقية في تلك التخصصات؛ ومن ثم جذب شباب الباحثين إلى موضوعات بحثية تطبيقية ترتبط بالاحتياجات الفعلية للمجتمع. وفى هذا الإطار، يدعو المنتدى مجموعة متميزة من الأكاديميين والمتحدثين من تخصصات علمية متنوعة لمناقشة مجالات البحث التطبيقي في الأدب واللغة والترجمة .
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