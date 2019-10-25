عقب تحذير الأرصاد.. صحة الشرقية تستعد لمواجهة التقلبات الجوية

أكد الدكتور "هشام شوقي مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية إستمرار رفع درجة الإستعداد القصوي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية ، والوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة الشرقية والتي بدأت منذ يومان لمواجهة الأحوال الجوية غير المستقرة هذه الأيام وذلك لحين إشعار أخر واستقرار الأحوال الجوية بالمحافظة .



وأضاف" مسعود" أنه تم التشديد علي مديري المستشفيات بصرف كميات الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ وذلك من مخازن التموين الدوائي ، وإتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طوارئ نظرا لسوء الأحوال الجوية ولحين إستقرارها مع تكثيف تواجد الأطباء من مختلف التخصصات ومختلف الفئات المعاونة ، وتوفير كميات مضاعفة من فصائل الدم المختلفة.



كما كلف مدير الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية بمتابعة لجنة الأزمات بالمديرية لأحوال الطقس بصفة مستمرة وتجهيز فرق الإنتشار السريع للإستعانة بهم حالة الحاجة إليهم ، بالأضافة الي التنسيق بين هيئة الإسعاف بالشرقية بتغطية الطرق السريعة ، ومداخل ومخارج المدن ، بالإضافة إلي تمركز سيارات الإسعاف في 83 نقطة مختلفة بالمحافظة.