الخطوط الجوية الكوبية تلغي رحلاتها لـ7 دول بسبب العقوبات الأمريكية

أعلنت الخطوط الجوية الحكومية في كوبا (كوبانا) إلغاء رحلاتها إلى سبع وجهات دولية بسبب فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركاتٍ تتعاون معها في عملية استئجار الطائرات.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم/ الخميس/، نقلًا عن وسائل إعلام حكومية كوبية، أن الشركات المتعاونة التي أجرت طائراتها للخطوط الجوية الكوبية ألغت العقود مما أجبر كوبانا على إيقاف رحلاتها إلى دول من بينها جمهورية الدومينيكان، المكسيك، وفنزويلا.

وأضافت الشبكة أن الرحلات المحلية في كوبا سوف تتأثر كذلك بهذه العقوبات.



كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت الجمعة الماضية أنها ستلغى تراخيص استئجار الطائرات لشركات الطيران الكوبية الحكومية.