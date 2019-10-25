التنمية المحلية تلزم المحال العامة للمأكولات بتركيب كاميرات لهذا السبب

كشف النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان عن أن وزارة التنمية المحلية وافقت على الاقتراح برغبة الذى تقدم به للجنة الشكاوى والاقتراحات بالبرلمان بشأن تركيب كاميرات مراقبة بمطابخ المحلات العامة للمأكولات، في ظل عدم سيطرة الجهات الرقابية على الرقابة المتواصلة على تلك المطاعم.



وأكد البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وزارة التنمية المحلية وافقت طبقا لاقتراحه بأن يكون أحد شروط الترخيص للمحلات العامة للمأكولات أن تقوم بتركيب كاميرات وشاشة للحفاظ على الأطعمة، بحيث يكون هناك رقابة على الأطعمة لمدة 24 ساعة.



وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن تركيب هذه الكاميرات سيضمن تقديم طعام صحى للعملاء الذين يترددون على المطاعم لتناول المأكولات.



كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان أمس بعد انعقاد استمر قرابة 7 ساعات، ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد الأحد في 3 نوفمبر المقبل.



شهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وتم خلالها استعراض كافة المشكلات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب، وكذلك الإسكان الاجتماعي.



وأمام اعتراض بعض النواب، لعدم الحصول على الكلمة وعرض مشكلاتهم، أكد الدكتور علي عبد العال، أنه سيكون هناك جلسة أخرى لوزير الإسكان، لعرض كافة المشكلات.