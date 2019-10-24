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إعلامي فلسطيني: حجب 59 موقعا إخباريا جريمة بحق حرية الرأي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:15 م
صدى البلد
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توك شو
استنكر الإعلامي الفلسطيني طارق الفرا، حجب 59 موقعا إخباريا في فلسطين، وذكر أن ذلك يُعد جريمة بحق حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني، وجريمة بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، الذي كان ينتظر قرارًا من السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أبو مازن بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأضاف "الفرا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العرب في أسبوع"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الشعب الفلسطيني كان منتظرًا المزيد من الحريات في الوقت الحالي والسماح بوصول المعلومات وانتقالها للمواطنين، موضحًا أن هذا القرار يُعد خصومة رسمية بين السلطة الفلسطينية وبين أطياف المجتمع الفلسطيني وكذلك خصومة واضحة مع التيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح.

وأشار الإعلامي الفلسطيني، إلى أن المواقع الإخبارية التي تم حجبها هي مواقع رسمية وشبه رسمية، من بينها أحدى المواقع الخاصة بالتيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح، وتم إغلاق هذه المواقع بحجة أنها تُهدد الأمن القومي الفلسطيني، مستنكرًا: "هل الأمن القومي الفلسطيني يُتيح لك إغلاق صفحات تتحدث عن الوطن، عن هموم المواطنين ومشاكلهم الحياتية واليومية".
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