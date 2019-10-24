أبرزها قلة النوم.. أسباب غير متوقعة لترهل جفون العيون

قال الدكتور رامي العناني استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام والملقب بطبيب المشاهير، إن عملية شد الجفن من جراحات الوجه التجميلية، مشيرا إلى أن ظهور الترهل والتورم على الجفون، ترجع لعلامات الكبر والإجهاد والحزن.



وأكد الدكتور رامي العناني، أن كبر السن، وقلة النوم وتأثيرات البيئة الضارة تعتبر من أبرز الأسباب المؤدية لترهل الجفون، وهذا يعمل على تكوين "أكياس الدموع" أي تجمع الدهون في الجفن السفلي.



ولفت العناني، إلى أن عملية شد الجفن، تعمل على تصحيح الجفون، والحصول على وجه يصبح كملامح الشباب والنضارة والقوة، ويتم في جراحة شد الجفن العلوي أو السفلي إزالة أو تخفيف الجلد والعضلات والدهون الزائدة بعناية شديدة.



واضاف أن عملية شد الجفن العلوي والسفلي، يتم إجراؤها عادة بالعيادة الخارجية، باستعمال التخدير الموضعي، وتستمر العملية الجراحية حوالي من 60 إلى 90 دقيقة، وتتم عن طريق إجراء فتح عند طيٌة التجعيد للجفن العلوي، وبالنسبة للجفن السفلي فيتم الفتح على بعد 1 إلى 2 ميليمتر من الرموش وبهذا الطريقة يكون جرح العملية غير ظاهر للأعين.