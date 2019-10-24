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أخبار العالم

بسبب إدانة العدوان على سوريا.. الرئيس التركي يشن هجوما على دول حلف الناتو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:16 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومًا على دول حلف الناتو بسبب إدانتهم للعدوان العسكري على سوريا.

وزعم "أردوغان" في مقابلة مع هيئة الإذاعة التركية، إن هناك دولا داخل الحلف تريد الحصول على معلومات خاطئة حول العملية العسكرية في سوريا من أجل اتخاذ خطوات ضد أنقرة.

وأضاف أردوغان، أن تركيا حصلت على قائمة بأسماء سجناء تنظيم داعش الإرهابي وستتخذ كل الخطوات اللازمة تجاههم.

وأشار إلى أنه خلال الاتصال الأخير مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ركز على سجناء تنظيم داعش الإرهابي وطلب منه التنسيق من أجل هذا الملف.

وأثار العدوان التركي إدانات حادة من جانب الكثير من دول الحلف، وسط مخاوف من أن يقوض هذا العدوان الاستقرار الإقليمي ويضيع المكاسب التي تمت ضد تنظيم داعش.
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