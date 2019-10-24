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أخبار العالم

لماذا أعفي وزير الخارجية السعودي من منصبه الآن؟

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:37 م
وزير الخارجيه السعودي
وزير الخارجيه السعودي السابق
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ميس رضا
أصدرت المملكة العربية السعودية مساء أمس مجموعة من الأوامر الملكية جاء على رأسها الدبلوماسية السعودية، وتأتى ضمن سلسلة الأوامر الملكية التى تمت على نطاق متواصل مؤخرًا بحركة إعفاءات وتعيينات.

وأعفى وزير الخارجية السعودية، إبراهيم العساف، من منصبه الذي تسلمه قبل أقل من عام، ونص أمر ملكي جديد على تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ابن الـ46 عامًا، في منصب وزير الخارجية، بديلًا للعساف ابن الـ70 عامًا، والذي جرى تعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء.

ودأبت السعودية منذ تولى الملك سلمان زمام أمور قيادة البلاد، على تمكين الشباب فى المناصب والمواقع ذات أهمية لضخ دماء جديدة بالمملكة لإعادة شبابها كما هو الحال مع ابنائه ولي العهد السعودي ابن الـ34 عامًا، ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف (35 عامًا).

وبات السعوديون معتادين على الأوامر الملكية التى تصدر من حين إلى أخر لثقتهم فى الملك سلمان وقيادته الحكيمة للمملكة وإيمانهم بقدرة الشباب فى تغيير واقع المملكة فى الداخل أو الخارج.

وحسب محللون سياسيون سعوديون قال حمود الرويس المحلل السياسي السعودى ، فإن الأوامر الجديدة تأتى فى إطار اتجاه المملكة نحو رؤية 2030 لتمكين الشباب فى المناصب المهمة مع والاحتفاظ بالمسؤولين البارزين كبار السن كمستشارين في دائرة اتخاذ القرارات للاستفادة من خبراتهم.

وأضاف «الرويس»، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المملكة تهتم بتعيين الشباب وحان الوقت لاتخاذ هذه الخطوة والعساف قام بالعديد من المهام التى أسندت له منها اعادة هيكلة وزارة الخارجية، وتنظيم عملها الإداري.

وكانت الرياض أعفت وزير خارجيتها عادل الجبير من منصبه في ديسمبر الماضي، وعينته وزيرًا للشؤون الخارجية، فيما تم تعيين العساف حينها في منصب وزير الخارجية.

وجاءت تلك التغييرات بهدف زيادة فاعلية الدبلوماسية السعودية، حيث يكون وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، ذا خبرة في المجال، متفرغًا لعمله الدبلوماسي والسياسي البحت، وما يتطلبه من ظهور إعلامي ونشاط ميداني.
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