قبل الزواج.. لاتتجاهلي إجراء هذا التحليل للتأكد من الخصوبة و الحمل

أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية، أهمية إجراء تحليل هرمون الأستروجين قبل الزواج لعدة أسباب أبرزها التعرف على نسبة الخصوبة أو الحمل بجانب أشياء أخرى، موضحا أن الأستروجين يعد من أشهر الهرمونات الأنثوية التي تلعب دورا كبيرا في نمو الثدي وتنظيم الدورة الشهرية.



وأشار الدكتور أحمد عاصم، إلى أن هذا الاختبار يقيس مستوى هرمون الاستروجين في الدم أو البول، والأستروجين عبارة عن مجموعة من الهرمونات التي تلعب دورًا رئيسيًا في تطوير السمات الجسدية الأنثوية والوظائف الإنجابية، بما في ذلك نمو الثدي والرحم، وتنظيم الدورة الشهرية، يصنع الرجال أيضًا الاستروجين ولكن بكميات أقل بكثير.



وذكر أن هناك أنواعا عدة من الإستروجين ، ولكن هناك 3 أنواع فقط يتم اختبارها بشكل شائع:



Estroneـ، المعروف أيضًا باسم E1، هو الهرمون الأنثوي الرئيسي الذي تصنعه النساء بعد انقطاع الطمث، واستراديول، المعروف أيضا باسم E2 ، هو الهرمون الأنثوي الرئيسي الذي تصنعه النساء غير الحوامل، والواستريول ، الذي يسمى أيضا E3 هو هرمون يزداد أثناء الحمل.



ونوه الدكتور أحمد عاصم، بأن تحليل هرمون الأستروجين، يتم استخدامه لمعرفة سبب البلوغ المبكر أو المتأخر عند الفتيات، وما سبب سن البلوغ المتأخر لدى الأولاد، وكذلك تشخيص مشاكل الحيض، ومعرفة سبب عدم القدرة على الحمل، فضلا عن مراقبة علاجات العقم، ومراقبة العلاجات لانقطاع الطمث، وتشخيص بعض العيوب الخلقية أثناء الحمل، ومراقبة الحمل عالي الخطورة.