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توك شو

توفيق عكاشة: مصر ستشهد أحداثا جساما بعد مظاهرات لبنان

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:54 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
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قال الإعلامى توفيق عكاشة إنه استطاع أن يقرأ ما سيحدث في هذه الأرض، لافتًا إلى أنه بعد أحداث لبنان ستشهد مصر أحداثا جساما.

وتابع توفيق عكاشة خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة": "قلت لكم إن مصر ما بين نهاية هذا العام ومطلع العام القادم، ستشهد أحداثًا جسامًا، هذه الأحداث شهدت منها أمطار الأيام الماضية، لكننا لم نحسن التصرف في التعامل مع الأمطار، وأهدرناها جميعها".

وأشار توفيق عكاشة: إلى إن "فيه ناس مستكترة إن فيه بني آدم يقرأ ويدقق ويفحص ويقرأ في كتب الله الثلاثة ثم يقرأ في التاريخ ويجمع مع دراسته لعلم التحليل رؤية يتحدث عنها" لا فتًا إلى أن هناك ناسا يدعون بأن جهات معينة تملي علي ما أقوله".
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