Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المصريون يستحوذون على 76% من معاملات البورصة في أسبوع

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:08 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
محمد صبيح
استحوذ المستثمرون المصريون بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي على 4ر76 %من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 7ر17% والعرب على 9ر5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير الأسبوعي للبورصة إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 4ر37 مليون جنيه بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 7ر15 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذ على 8ر66% قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام الحالي بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 2ر24% و سجل العرب 9% وقد سجل الأجانب صافي بيع قدره 011ر2 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 6ر519 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مليار و100 مليون جنيه مبيعات الأجانب في البورصة منذ بداية 2019

96.3 مليون جنيه مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

البورصة: 1.6 مليار جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب منذ بداية العام

ترشيحاتنا

تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل لدور المجموعات

توفيق عكاشة: مصر ستشهد أحداثا جساما بعد مظاهرات لبنان

تفاصيل مؤلمة.. أب بلا رحمة يتسبب في مصرع طفله حديث الولادة.. صور

يتعين علي أن أتقاسم راتبي معه.. بوتين يمازح الرئيس السيسي

تصرف غريب من مرتضى منصور في الدقيقة الأولى من مباراة الزمالك وجينيراسيون

حمو بيكا يجدد اعتذاره لـ هاني شاكر: عايزين ناكل عيش ومكنش قصدي أجرحك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مؤلمة.. أب بلا رحمة يتسبب في مصرع طفله حديث الولادة.. صور

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع