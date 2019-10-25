المصريون يستحوذون على 76% من معاملات البورصة في أسبوع

استحوذ المستثمرون المصريون بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي على 4ر76 %من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 7ر17% والعرب على 9ر5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ونوه التقرير الأسبوعي للبورصة إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 4ر37 مليون جنيه بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 7ر15 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذ على 8ر66% قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام الحالي بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 2ر24% و سجل العرب 9% وقد سجل الأجانب صافي بيع قدره 011ر2 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 6ر519 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.