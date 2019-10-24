فكرة غير مكلفة بالمنوفية.. بلاستيك عازل لكهرباء أعمدة الإنارة خلال الأمطار

بعد تكرار حالات الصعق الكهربائي من أعمدة الإنارة بسبب سقوط الأمطار وسقوط ضحايا وخاصة بين الأطفال في عدد من محافظات الجمهورية، قام عدد من الأهالي بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، بلف أعمدة الإنارة بعازل من البلاستيك مع وضع لافتات تحذيرية من لمس الأعمدة.



وقال إبراهيم سيد أحمد، من الاهالي، انهم قاموا بعزل أعمدة الإنارة أمام منازلنهم لحماية المارة وخاصة الأطفال من خطر الكهرباء التي تتسرب للاعمدة حتي لا تتكرر مأساة سقوط ضحايا من الأطفال.



واضاف، ان الفكرة غير مكلفة حيث تم استخدام مترين من البلاستيك الثقيل وبكره لصق دبل فيس وبكره لصق عريض.



فيما طالب عدد من الأهالي، بعمل حمله صيانة علي العوازل الخزفية الموجودة علي أعمدة الإنارة.



